Polscy konsumenci coraz chętniej sięgają po roślinne alternatywy. Rynek jest warty 782 mln zł

Szacuje się, że na świecie jest obecnie około 79 mln wegan. Dynamika zainteresowania wegańską żywnością widoczna jest również na polskim rynku. W latach 2020-2022 wartość rynku detalicznego roślinnych alternatyw w kraju wzrosła o 125 proc. Z badania przeprowadzonego przez Mintel wynika, że 44 proc. Polaków zmniejszyło w ostatnich latach spożycie mięsa ze względów zdrowotnych, natomiast 23 proc. rezygnuje z mleka krowiego.

Rosnąca sprzedaż wegańskich produktów Z danych The Good Food Institute Europe wynika, że sprzedaż roślinnych alternatyw dla produktów pochodzenia zwierzęcego wzrosła w 2022 roku o średnio 17 proc., osiągając zarazem 15 proc. udziału w całym rynku mięsa. Natomiast napoje roślinne stanowią 10 proc. sprzedaży w kategorii mleka, a ich cena spadła o 3 proc., podczas gdy to tradycyjne podrożało o 27 proc. Produkcja mięsa i nabiału odpowiada natomiast za 75 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją żywności. Jego wytwarzanie pochłania obecnie 83 proc. terenów uprawnych, podczas gdy zapewnia jedynie 18 proc. globalnej podaży kalorii. Dlatego w trosce o środowisko oraz zadowolenie konsumentów, firmy coraz częściej oferują wegańskie produkty.

Ekologiczne produkty Waterdrop przygotował nową, limitowaną edycję, rozpuszczalnego w wodzie wegańskiego Microdrinka KOKO PIÑA, o smaku kokosa oraz ananasa. Jest to pierwszy smak opracowany przez społeczność waterdrop®. Posiada on cenne witaminy C, B3 oraz B6 i nie zawiera cukru ani konserwantów. Marka konsekwentnie dąży do redukcji zużycia plastiku, dlatego dostępna będzie również nowa stylowa butelka, zaprojektowana z wytrzymałego szkła borokrzemowego. W zestawie znajdziemy ochronny, neoprenowy pokrowiec. Materiał ten charakteryzują właściwości izolacyjne, a jego miękka i sprężysta struktura ma dodatkowo funkcję ochronną. W limitowanej kolekcji dostępne są również letnie gadżety, takie jak: szybkoschnący ręcznik oraz książka z 45 przepisami na mocktaile.

Zrównoważony rozwój Firma Waterdrop promuje ograniczenie spożycia cukru oraz korzystanie z opakowań niezawierających plastiku. Z tego powodu marka współpracuje z organizacją Plastic Bank, w ramach tego za każdy zakupiony 12-pak kapsułek, ze środowiska zbierana jest jedna plastikowa butelka. Waterdrop dba o to, aby w przyszłości stać się ekologicznym liderem w branży napojów. Ambasadorem oraz inwestorem marki jest uznany tenisista Novak Djoković.

Waterdrop® to marka, która powstała w 2016 roku w Austrii, obecnie działa w 11 krajach europejskich, USA, Singapurze oraz Australii. Przyświecają jej dwie idee – picia większej ilości wody oraz wyeliminowania plastiku w formie jednorazowych butelek. W ofercie waterdrop® znajdują się smakowe, rozpuszczalne w wodzie kapsułki wzbogacone o witaminy i ekstrakty roślinne oraz akcesoria, takie jak butelki, termokubki i dzbanki filtrujące wodę. Marka dostarcza innowacyjne rozwiązania wspierające dobre samopoczucie konsumentów poprzez oferowanie wysokiej jakości produktów oraz doświadczeń związanych z kwintesencją życia – wodą.

https://waterdrop.pl/

https://www.facebook.com/waterdroppolska/